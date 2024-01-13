Египет назвал ложью обвинения Израиля в препятствовании доставке помощи в Газу

Глава государственной информслужбы Дия Рашван отметил, что КПП "Рафах" открыт с египетской стороны "на постоянной основе"

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Египет назвал ложью высказанные в его адрес обвинения Израиля на заседании Международного суда ООН в Гааге в том, что Каир якобы препятствует поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа. Позицию официальных египетских властей по данному поводу высказал глава государственной информационной службы Дия Рашван.

"Египет категорически отвергает лживые обвинения израильской стороны в том, что он [Египет] несет ответственность за перебои и создание препятствий для доставки гуманитарной помощи населению палестинского анклава", - заявил Рашван, заявление которого опубликовано на официальном сайте госинформслужбы страны. По его словам, "когда Израиль оказался перед судом, где ему предъявлены документальные доказательства совершенных преступлений в Газе, он [Израиль], чтобы избежать возможного осуждения, выдвинул эти обвинения против Египта".

Рашван пояснил, что израильские министры ранее неоднократно публично заявляли, что не допустят поступления гуманитарной помощи в сектор, так как это, по их утверждению, "является частью войны, которую Израиль ведет против Газы". Более того, как указал глава госинформслужбы, "суверенитет Египта распространяется только на его сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах", через который доставляется большая часть гуманитарных грузов, тогда как со стороны сектора Газа КПП "Рафах" "фактически находится под властью оккупационных израильских властей".

Он подчеркнул, что КПП "Рафах" с египетской стороны "открыт на постоянной основе", в чем могли на деле убедиться десятки делегаций и представители многих международных организаций, включая генерального секретаря ООН, которые посещали "Рафах" после начала резкой эскалации напряженности в Газе.

29 декабря 2023 года ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.