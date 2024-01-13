Алиев создал оргкомитет по проведению в Азербайджане климатической конференции ООН COP-29

Его возглавил руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев

БАКУ, 13 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29). Документ опубликован на сайте главы государства.

Оргкомитет возглавил руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев. В его состав вошли главы ключевых министерств и ведомств страны, в том числе министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, который ранее был назначен Алиевым президентом СОР-29.

Оргкомитету поручено разработать план мероприятий по организации и проведению конференции, а также принять меры по созданию операционной компании.

11 декабря 2023 года Конференция сторон - руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата - утвердила кандидатуры Азербайджана и Бразилии на проведение COP-29 и COP-30. Следующие два саммита также обещают стать решающими для будущих климатических действий. На COP-29 правительства должны определить новую цель по климатическому финансированию, на COP-30 - подготовить новые национальные планы по борьбе с изменением климата, которые будут охватывать все секторы экономики.

Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тыс. иностранных гостей.