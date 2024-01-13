Главы МИД Украины и Франции обсудили в Киеве сотрудничество в оборонной сфере

Дмитрий Кулеба сообщил, что стороны обсудили "дальнейшую поставку" систем ПВО и беспилотников Киеву, а также в очередной раз призвал страны ЕС перекрыть поставку в РФ товаров, содержащих компоненты, которые могут быть использованы в вооружении

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Главы украинского и французского МИД Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне обсудили на переговорах в Киеве вопросы сотрудничества в военной сфере, в том числе совместное производство вооружений.

"Значительную часть переговоров мы посвятили развитию оборонного сотрудничества между нашими странами. <...> Это сотрудничество будет включать локализацию, создание на Украине совместных производств наиболее необходимых вооружений", - сказал Кулеба по итогам встречи. По его словам, 13 января стороны, в частности, договорились о том, что будут работать "над созданием максимально благоприятных условий для взаимодействия оборонных компаний, прежде всего в юридической сфере".

Глава украинского МИД сообщил, что стороны обсудили "дальнейшую поставку" систем ПВО и беспилотников на Украину, а также в очередной раз призвал страны ЕС перекрыть поставку в РФ товаров, содержащих компоненты, которые могут быть использованы в вооружении.

Он также отметил, что на встрече были "скоординированы шаги на пути к вашингтонскому саммиту НАТО" и "на пути к членству Украины в ЕС".

Сежурне прибыл 13 января с визитом в Киев. По словам французского министра, он прибыл сообщить, что Франция продолжит оказывать Украине долгосрочную поддержку в экономической, военной и гуманитарной сферах. Глава внешнеполитического ведомства также пообещал, что представители французских властей "совершат несколько визитов в Киев, чтобы оценить актуальные потребности Украины".