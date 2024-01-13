Австрийская партия свободы заявила о готовности добиться вето ЕС на помощь Киеву

Также председатель оппозиционной Австрийской партии свободы выразил намерение добиваться сохранения режима антироссийских санкций

ВЕНА, 13 января. /ТАСС/. Председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил о готовности его политсилы добиться вето в отношении поддержки Киева, вступления Украины в ЕС и сохранения режима антироссийских санкций совместно с другими правоконсервативными партиями Европы.

"И это именно та сила, которую наша партия будет демонстрировать на уровне Европейского союза в союзе с другими патриотическими партиями. И проявление этой силы - не что иное, как защита собственного народа и отстаивание интересов Австрии. И в данном случае это означает "нет", а технический термин для этого на европейском уровне - вето. Вето против этой миллиардной бессмыслицы с финансированием Украины и вступлением [Киева] в ЕС, вето против антироссийских санкций, вето против перераспределения беженцев", - подчеркнул Кикль в ходе своего выступления на партийном мероприятии в федеральной земле Штирия.

АПС входит в состав политической группы "Идентичность и демократия" в Европарламенте. Членами данного объединения также являются "Альтернатива для Германии", французское "Национальное объединение" и итальянская "Лига". Очередные выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года. Социологические исследования свидетельствуют о высоком уровне поддержки правых партий среди населения европейских стран.