Bloomberg: Белый дом предупредил ведомства о возможном шатдауне

Ведомствам следует решить, как они будут работать в случае прекращения государственного финансирования, уточняет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Белый дом сообщил некоторым ведомствам о необходимости готовиться к возможной приостановке работы правительства США (шатдауну). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, Административно-бюджетное управление Белого дома в пятницу уведомило некоторые ведомства о том, что им следует решить, как они будут работать в случае прекращения государственного финансирования.

В ноябре 2023 года президент США Джо Байден подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. Выделение средств на его работу может быть частично приостановлено после 19 января, если не будут утверждены новые договоренности.

9 января 2024 года лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл заявил, что Конгрессу потребуется согласовать краткосрочное продление финансирования работы федерального правительства, несмотря на то что ранее сообщалось о договоренностях между американскими законодателями по поводу бюджетных расходов.