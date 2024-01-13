США в частном порядке направили Ирану сообщение, касающееся атак хуситов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность, что "они основательно подготовились"

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов в частном порядке направила иранским властям сообщение, касающееся нападений йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на торговые суда в Красном море. Об этом заявил президент США Джо Байден во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Его слова приводит агентство Reuters.

"Мы передали его (сообщение - прим. ТАСС) в частном порядке и уверены, что они основательно подготовились", - отметил глава государства, который отправился в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.