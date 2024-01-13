В Руанде заявили, что не будут принимать мер против живущих в стране бурундийцев

По словам заместителя пресс-секретаря правительства страны Алена Мукуларинды, желающие вернуться в Бурунди смогут сделать это, как и посетить Руанду из Бурунди

НАЙРОБИ, 13 января. /ТАСС/. Власти Руанды заверили проживающих в стране бурундийцев, что не будут принимать ответных мер после закрытия Бурунди границы между двумя странами. Об этом сообщает агентство Xinhua.

"Бурундийцы в Руанде, продолжайте заниматься своими повседневными делами. Ни в коем случае не волнуйтесь. С вами ничего не произойдет после решения властей Бурунди закрыть границы с Руандой", - приводит агентство слова заместителя пресс-секретаря правительства Руанды Алена Мукуларинды. Он добавил, что желающие вернуться в Бурунди смогут сделать это, как и посетить Руанду из Бурунди.

В то же время Мукуларинда посоветовал руандийцам не ехать в Бурунди. Как отмечает издание The New Times, власти Руанды призвали бурундийских коллег защищать руандийцев, оказавшихся в их стране. По данным газеты, с пятницы власти Бурунди не пропускают грузы со стороны Руанды и не пропускают руандийцев, желающих вернуться.

Ранее Бурунди объявила, что разорвала отношения и закрыла границу с соседней Руандой после обвинений в том, что Кигали поддерживает бурундийских повстанцев, базирующихся в Демократической Республике Конго. Руанда заявила, что сожалеет об одностороннем решении Бурунди, отметив, что оно нарушает принципы Восточноафриканского сообщества.