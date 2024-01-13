Украинский политолог заявил, что Буданов сменил риторику о шансах ВСУ противостоять РФ

Таким образом Украину и Запад готовят к тому, что заморозка конфликта - это самый приемлемый вариант, считает Дмитрий Корнейчук

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов резко сменил риторику о возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоять РФ, чтобы постепенно подготовить общество к заморозке конфликта. Такое мнение высказал украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

"Давайте вспомним, о чем Буданов говорил еще полгода назад и в чем нас убеждал - в совершенно противоположных вещах. Буданов рассказывал про быстрое наступление, [потом] про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Опять риторика уже поменялась, и он рассказывает противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, и в качестве пояснения говорит о том, что у россиян большое количество дронов, у россиян большое количество минных полей, они все заминировали. Так все то же самое было, кстати, перед началом нашего летнего наступления, мы об этом тоже все тогда говорили, но Буданов нам тогда рассказывал совершенно противоположные вещи, говорил: "сейчас быстро, две-три недели" и так далее", - сказал Корнейчук в эфире YouTube-канала "Да, это так", комментируя слова Буданова о неготовности сторон переходить к наступательным операциям.

По словам политолога, такая смена риторики говорит о том, что "есть определенный сценарий, который постепенно реализуется". "Потихоньку нужно озвучивать дальнейший план действий, чтобы, как говорится, не шокировать украинское общество, а постепенно, сначала закрыв тему полностью с нашими любыми наступлениями, то есть эту тему в сознании людей уже закрыли, теперь переходят к следующему тезису, - добавил он. - Продолжают готовить общественное мнение на Украине и общественное мнение на Западе к тому, что заморозка войны - это самый приемлемый вариант".

При этом политолог отметил, что Буданов теперь говорит то, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил еще осеню прошлого года. Тогда в статье для издания The Economist главком ВСУ признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Однако, по словам Корнейчука, президент Украины Владимир Зеленский и его офис придерживаются того же мнения, но для Зеленского еще "не пришло время об этом сказать".

В своем последнем интервью французской газете Le Monde Буданов также заявил, что украинское общество устает от конфликта, а дефицит личного состава в войсках нарастает.

Провал контрнаступления

Украинская армия с 4 июня прошлого года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВС Украины не достигло результатов. А 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.