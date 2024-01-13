Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит войну до победы, несмотря на Международный суд ООН

Израильский премьер-министр отметил, что другого выбора у страны нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Израиль будет продолжать борьбу с радикальным палестинским движением ХАМАС до победы, несмотря на давление со стороны Международного суда ООН в Гааге. С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции.

"Сегодня 100 дней с того ужасного дня, когда наши граждане были убиты и похищены [боевиками ХАМАС]. Мы продолжим войну до конца - до полной победы, пока не добьемся всех наших целей: ликвидации ХАМАС, возвращения всех заложников и гарантий, что Газа никогда больше не будет представлять угрозы для Израиля", - сказал Нетаньяху. "Мы восстановим безопасность как на юге, так и на севере [на границе с Ливаном]. Никто нас не остановит - ни [Международный суд в] Гааге, ни [иранская] "ось зла", никто другой", - добавил израильский премьер.

Нетаньяху отметил, что "Государство Израиль, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и израильские силы безопасности ведут моральную и справедливую войну против монстров ХАМАС". "Граждане Израиля, мы идем к победе - и не остановимся, пока не добьемся победы", - продолжил премьер, обращаясь к израильтянам. "Я говорю это от вашего имени всем мировым лидерам, с которыми общаюсь: мы не пойдем на компромисс и не остановимся", - добавил Нетаньяху, отметив, что "другого выбора у Израиля нет".

Иск ЮАР в суд ООН

Иск в Международный суд ООН в Гааге был подан властями ЮАР в связи с возможным нарушением израильской стороной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В документе утверждается, что действия Израиля в секторе Газа можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках иска южноафриканская сторона добивается, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Израильская сторона эти обвинения отвергла, назвав позицию ЮАР лицемерной, и попросила на слушаниях снять дело с рассмотрения. Глава израильского МИД Исраэль Кац выразил мнение, что ЮАР сама нарушает конвенцию о геноциде, поддерживая радикальное палестинское движение ХАМАС, которое в Израиле считается террористической организацией и против которого ведется военная операция в Газе.