Макрон призвал к продолжению переговоров для освобождения удерживаемых ХАМАС заложников

Среди заложников может находиться трое французов, сообщает радиостанция France Info

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к продолжению переговоров для освобождения заложников, захваченных в ходе нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

"Заложники, захваченные в ходе теракта 7 октября 2023 года, должны быть освобождены. Именно поэтому мы должны снова и снова продолжать переговоры ради их спасения", - сказал Макрон в видеообращении, размещенном в X (ранее Twitter).

Макрон заявил, что "Франция не бросает своих детей", подчеркнув, что "все заложники должны быть освобождены".

По данным радиостанции France Info, в заложниках у ХАМАС может находиться около 130 человек, в том числе 3 французов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.