На Коморских Островах пройдут выборы президента

Результаты станут известны в течение трех суток после голосования

ХАРАРЕ, 14 января. /ТАСС/. Выборы президента пройдут в Союзе Коморских Островов (СКО) - государстве общей площадью 1,8 тыс. кв. км и с населением около 840 тыс. человек, расположенном на вулканическом архипелаге в юго-западной части Индийского океана.

Как сообщила La Gazette de Comores, голосование начнется в 05:00, а завершится в 15:00. Результаты должны стать известны в течение ближайших трех суток. В случае необходимости второй тур голосования будет проведен 25 февраля.

На высший пост в СКО претендуют нынешний глава государства 65-летний Азали Ассумани и еще около 10 политиков. 340 тыс. граждан СКО с правом голоса предстоит сделать выбор между Ассумани и его основными соперниками, среди которых бывший министр иностранных дел Абуду Соефо, кандидат от оппозиционной партии "Джува" хирург Салим Иса Абдилла, лидер партии "Оранж" Дауду Абдалла Мохаммед, глава партии "Демократическое объединение Комор за равноправие" Муигни Барака Саид Соилихи.

Сам Ассумани в своей предвыборной кампании сделал упор на необходимости поддержания и укрепления политической стабильности, национального единства и сплоченности. По его мнению, стране надо продолжать реализацию намеченных задач развития, расширение сети наземного и морского сообщения, строительство новых объектов здравоохранения. Оппоненты власти добиваются возврата к варианту конституции 2001 года, который предусматривал ротацию представителей трех крупных островов СКО на посту президента, а также выступают за борьбу с дороговизной товаров первой необходимости и безработицей среди молодежи, которая достигает 45%.

Кадровый военный и экс-начальник генштаба, Ассумани впервые пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота. Победив затем на президентских выборах, находился у власти сначала до 2006 года, а затем бессменно с 2016 года. Поправки к конституции, принятые на референдуме 2018 года, позволяют ему в случае победы на нынешних выборах находиться у власти до 2029 года. Президент СКО избирается на пять лет путем прямого голосования, является главой государства, правительства, главнокомандующим вооруженными силами страны.