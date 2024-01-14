В Союзе Коморских Островов началось голосование на президентских выборах

Результаты выборов должны стать известны в течение ближайших трех суток

ХАРАРЕ, 14 января. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах началось в Союзе Коморских Островов (СКО) - государстве в юго-западной части Индийского океана. По данным газеты La Gazette de Comores, из-за тропического ливня вовремя открылись не все избирательные участки. Ожидается, что голосование завершится в 18:00 по местному времени. Результаты должны стать известны в течение ближайших трех суток. В случае необходимости второй тур голосования будет проведен 25 февраля.

На высший пост в СКО претендуют нынешний глава государства 65-летний Азали Ассумани и еще около десятка политиков, в том числе бывший министр иностранных дел Абуду Соефо, лидер партии "Оранж" Дауду Абдалла Мохаммед, глава партии "Демократическое объединение Комор за равноправие" Муигни Барака Саид Соилихи.

Кадровый военный и экс-начальник генштаба, Ассумани впервые пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота. Победив затем на президентских выборах, он находился у власти сначала до 2006 года, а затем бессменно с 2016 года. Поправки к конституции, принятые на референдуме 2018 года, позволяют ему в случае победы на нынешних выборах находиться у власти до 2029 года. Президент СКО избирается на пять лет путем прямого голосования, является главой государства, правительства, главнокомандующим вооруженных сил страны.