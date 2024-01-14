СМИ: встреча по украинской "формуле мира" в Давосе должна стать последней

По информации Keystone-ATS, с дискуссией Берн связывает лишь "ограниченные ожидания"

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Намеченная на воскресенье в Давосе (Швейцария) четвертая встреча по украинской "формуле мира" на уровне советников по национальной безопасности должна стать последней, в ней примут участие США, но не будет представителя Китая. Об этом сообщило швейцарское информационное агентство Keystone-ATS со ссылкой на неназванный швейцарский источник.

Темой дискуссии на этой встрече под председательством министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса и главы офиса президента Украины Андрея Ермака, по информации агентства, будет так называемый план достижения мира из 10 пунктов, изложенный в ноябре 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским. Как подчеркнуло Keystone-ATS, "после трех предыдущих подобных дискуссий в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте воскресная дискуссия, которая начнется утром, должна стать последней". "Мы не можем говорить об этом плане годами", - заявил агентству швейцарский источник.

По его словам, с дискуссией в Давосе в Берне связывают лишь "ограниченные ожидания", указывает Keystone-ATS. "Это - украинский план, а не российские идеи", - констатировал источник. Вместе с тем он утверждал, что "учтены все вопросы, которые будут обсуждаться в соглашении с Россией".

Согласно сообщению агентства, в нынешней встрече ожидается участие "около 90 государств". Вашингтон делегировал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который "попытается вновь заверить Киев в американской поддержке". Вместе с тем Китай, по данным Keystone-ATS, "не запланировал участие". Как пояснил швейцарский источник, это связано с тем, что "они [власти Китая - прим. ТАСС] слишком близки к России".

Предыдущие встречи

В 2023 году уже состоялись три встречи в формате продвигаемой Киевом так называемой "формулы мира", не учитывающей позицию России. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября. По утверждению главы офиса президента Украины, в ней приняли участие представители 66 государств и международных организаций. Первые две встречи состоялись 24 июня в Копенгагене (Дания) и 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.