В МО Белоруссии заявили, что отношения с Москвой в военной сфере являются равноправными

Помощник министра обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко отметил, что из проведенных в 2023 году 623 мероприятий более 300 были в рамках взаимодействия с Россией

МИНСК, 14 января. /ТАСС/. Отношения Белоруссии и России в военной сфере являются равноправными и взаимовыгодными. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко.

"Отношения с Москвой [в военной сфере], прежде всего, они уважительные, они основаны на обоюдных интересах. Они равноправные, - сказал он в интервью телекомпании белорусского Минобороны "ВоенТВ". - Это не только большое количество мероприятий в военной сфере. Это и подготовка кадров, это и оснащение вооруженных сил Республики Беларусь современными вооружениями и военной техникой. Российская Федерация, в свою очередь, получает такую же современную технику из Республики Беларусь. То есть это взаимовыгодные отношения".

Полковник проинформировал, что из проведенных в 2023 году департаментом международного военного сотрудничества 623 мероприятий более 300 были в рамках взаимодействия с РФ. "Это значимый показатель. И это показывает, что это действительно наш стратегический партнер", - подчеркнул Ревенко.

Говоря об участии Минска в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), он отметил, что ОДКБ для Белоруссии является "гарантией безопасности в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности". "Беларусь заинтересована в Организации Договора о коллективной безопасности, - сказал полковник. - Мы гарантируем поддержку и помощь нашим союзникам по ОДКБ. Сама организация нацелена на то, чтобы поддерживать мир и стабильность".

Начальник департамента указал на то, что Минск активно налаживает и наращивает сотрудничество в военной сфере с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. "Отмечу [состоявшийся летом 2023 года] официальный визит в Иран [министра обороны Белоруссии Виктора Хренина]. Мы получили полное взаимопонимание с нашими иранскими коллегами. Мы здесь ожидаем большого развития отношений. У нас есть заинтересованность, Иран заинтересован в отношениях с Республикой Беларусь. Нам есть что предоставить. Республика Беларусь - самодостаточная страна, и Иран это видит", - сказал Ревенко.

Ответ Западу

Полковник сообщил, что в Минске "начали задумываться" о необходимости соблюдения принципов открытости по отношению к недружественным странам, которым Белоруссия неоднократно предлагала "планомерно навстречу друг другу идти". "Но мы не слышим ответа, к сожалению. Мы не получали обратной реакции. Мы пришли к тому необходимому решению, что на сегодняшний день по отношению к представителям западных государств, которые неконструктивно относятся к представителям Республики Беларусь за рубежом, мы в принципе готовы ответить тем же. И мы это уже продемонстрировали", - сказал полковник, указав на то, что ограничения и санкции вредят в первую очередь Западу, который лишает себя возможности диалога.

"Следующий год будет очень насыщенным и очень интересным. Один нюанс - мы спланировали мероприятий на 25% больше, чем в 2023 году. Без учета стран Запада", - проинформировал начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии.