Чехия направила 18 пожарных для борьбы с последствиями наводнений во Франции

Согласно пресс-службе чешского главного пожарного управления, Париж недавно официально обратился к Праге с просьбой продлить пребывание отряда на 10 дней

ПРАГА, 14 января. /ТАСС/. Чехия направила 18 пожарных во Францию для ротации личного состава пожарного подразделения, оказывающего этой стране помощь в преодолении последствий наводнений в ее северо-западных регионах. Об этом сообщила пресс-служба главного пожарного управления в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Чешские пожарные со своей специальной техникой уже 10 дней задействованы в работах по преодолению последствий наводнений в регионе Нор-Па-де-Кале. Их смена прибудет в воскресенье вечером. Париж, согласно пресс-службе, недавно официально обратился к Праге с просьбой продлить пребывание отряда на 10 дней.

Помощь Франции в преодолении последствий наводнений в ее северо-западной части также отказывает Словакия. Братислава 3 января направила туда сроком на две недели 25 пожарных и спасателей.