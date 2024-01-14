В Душанбе после выборов на Тайване заявили о поддержке политики "одного Китая"

Начальник управления информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади отметил, что, "признавая Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, Таджикистан решительно выступает против любых попыток внешнего вмешательства во внутренние дела этой дружественной страны"

ДУШАНБЕ, 14 января. /ТАСС/. Душанбе поддерживает политику "одного Китая" и считает Тайвань неотъемлемой частью китайской территории. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади.

"В связи с так называемыми выборами 13 января 2024 года в китайском Тайване, Таджикистан твердо поддерживает политику "одного Китая" и считает правительство Китайской Народной Республики единственным законным и представительным правительством всего Китая", - сообщил собеседник.

Он подчеркнул, что, "признавая Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, Таджикистан решительно выступает против любых попыток внешнего вмешательства во внутренние дела этой дружественной страны".

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.