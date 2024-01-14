Секретарь Совбеза Армении и представитель Госдепа обсудили отношения между Ереваном и Баку

Пресс-служба армянского Совбеза сообщила, что стороны также обменялись идеями по поводу процесса регулирования армяно-азербайджанских отношений

ЕРЕВАН, 14 января. /ТАСС/. Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян и помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен в Давосе обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом сообщила пресс-служба армянского Совбеза.

"Собеседники обсудили вопросы армяно-американских двусторонних отношений и их дальнейшее развитие. Стороны также обменялись идеями по поводу процесса регулирования армяно-азербайджанских отношений", - отмечается в сообщении.

13 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку "говорят на разных дипломатических языках", а также назвал некоторые заявления лидера Азербайджана Ильхама Алиева ударом по мирному процессу. В частности, Пашинян отверг заявления Баку о том, что Ереван обязался открыть "Зангезурский коридор" для связи между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, а также раскритиковал позицию Алиева о том, что азербайджанская армия не собирается покинуть те территории, которые заняла в результате боевых столкновений с армянскими вооруженными силами в 2021 и 2022 годах.