Главы МИД Египта и КНР призвали освободить заложников в Газе и палестинских заключенных

Самех Шукри и Ван И подтвердили "неприятие ими принудительного выселения палестинцев с их законных территорий"

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Все израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, и палестинские заключенные, находящиеся в израильских тюрьмах, должны быть освобождены. С таким призывом выступили министры иностранных дел Египта Самех Шукри и Китая Ван И в ходе визита последнего в Каир.

"Стороны провели обмен мнениями по ситуации в секторе Газа и подчеркнули, что все заложники и заключенные с обеих сторон должны быть освобождены", - говорится в заявлении, опубликованном на странице египетского МИД в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Шукри и Ван И также подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня и "насильственных действий против мирного населения" в анклаве. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили "неприятие ими принудительного выселения палестинцев с их законных территорий" и призвали международное сообщество "предпринять все необходимые усилия для доставок в Газу гуманитарной помощи и создания там соответствующих механизмов". Министры обратились ко всем мировым державам с просьбой обеспечить всеобъемлющую поддержку Палестинской национальной администрации (ПНА) с тем, чтобы "облегчить выполнение всех возложенных на нее задач" по обеспечению безопасности на палестинских территориях.

Кроме того, Шукри и Ван И выразили опасения относительно расширения конфликта на весь ближневосточный регион в связи с обострением ситуации в регионе Красного моря и договорились о продолжении координации между Египтом и КНР по вопросам снижения текущей эскалации в секторе Газа.

Египет стал первой страной, которую Ван И посетил в рамках своего турне по государствам африканского континента. До 18 января 2024 года он также планирует побывать с визитом в Тунисе, Того и Кот-д'Ивуаре. После этого глава китайского внешнеполитического ведомства посетит Бразилию и Ямайку.