На Коморах оппозиция обвиняет власти в нарушении законности на президентских выборах

Махинации осуществляет действующий глава государства Азали Ассумани, заявил один из кандидатов Муиньи Барака Саида Сойлихи

ХАРАРЕ, 14 января. /ТАСС/. Кандидаты от оппозиции на президентских выборах в Союзе Коморских Островов обвинили власти в махинациях при организации голосования. Как сообщило агентство AFP, они осудили "подтасовки в ходе голосования" и "вброс бюллетеней в урны".

"Как и в 2019 году (на предыдущих президентских выборах - прим. ТАСС), мы столкнулись с махинациями на выборах, осуществляемыми [действующим] президентом Азали Ассумани совместно с армией", - цитирует агентство заявление одного из кандидатов от оппозиции Муиньи Барака Саида Сойлихи.

По данным газеты La Gazette de Comores, из-за тропического ливня вовремя открылись не все избирательные участки. В городах Мвали и Фомбони растет напряженность. В населенном пункте Саламания-Нтсини глава избирательной комиссии на одном из участков неожиданно решил сменить место проведения голосования. При этом туда не были допущены наблюдатели от оппозиции, а членов избирательной комиссии призвали самостоятельно заполнить урну заранее бюллетенями с голосами за действующего президента. В других местах голосование началось с задержкой на несколько часов.

На высший пост на Коморах претендуют нынешний глава государства 65-летний Азали Ассумани и еще около десятка политиков, в том числе бывший министр иностранных дел Абуду Соефо, лидер партии "Оранж" Дауду Абдалла Мохаммед, глава партии "Демократическое объединение Комор за равноправие" Муиньи Барака Саид Сойлихи.

Кадровый военный и экс-начальник генштаба Ассумани впервые пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота. Победив затем на президентских выборах, находился у власти сначала до 2006 года, а затем бессменно с 2016 года. Поправки к конституции, принятые на референдуме 2018 года, позволяют ему в случае победы на нынешних выборах находиться у власти до 2029 года. Президент Союза Коморских Островов избирается на пять лет путем прямого голосования, является главой государства, правительства, главнокомандующим вооруженными силами страны.