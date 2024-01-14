Индия и Мальдивы обсудили пути продолжения воздушных операций индийских военных

Стороны также обсуждали шаги по укреплению партнерства, включая ускорение реализации текущих проектов сотрудничества в целях развития, заявили в индийском МИД

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. Индия и Мальдивская Республика провели первое заседание группы высокого уровня, на котором обсуждалось "взаимоприемлемое решение" для продолжения воздушных операций гуманитарного характера, которые проводят на островах индийские военные. Об этом сообщил МИД Индии.

"Стороны провели обсуждения по поиску взаимоприемлемого решения, позволяющего продолжить работу индийских авиационных платформ, которые предоставляют гуманитарные и медицинские услуги населению Мальдивских островов", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД Индии подчеркнули, что на встрече обсуждались "шаги по укреплению партнерства, включая ускорение реализации текущих проектов сотрудничества в целях развития". Стороны договорились провести следующую встречу группы высокого уровня в Индии.

Ранее мальдивская газета Sun Online со ссылкой на помощника по государственной политике администрации президента Мальдив Абдуллу Назима Ибрагима сообщила, что республика попросила Индию вывести своих военных с территории островов к 15 марта. По данным издания, на Мальдивах находятся 88 индийских военнослужащих. Они в основном занимаются обслуживанием индийских самолетов и вертолетов.

Индия и Мальдивы сотрудничают в оборонной сфере с 1988 года, когда индийская армия по запросу президента Момуна Абдулы Гаюма помогла ему справиться с попыткой свержения со стороны группировки "Тигры освобождения "Тамил илама". Это сотрудничество, которое включало обучение, передачу техники и оружия, строительство объектов, пользовалось поддержкой всех политиков Мальдив до 2017-2018 годов, когда президент Абдулла Ямин начал развивать экономическое сотрудничество с КНР.

Действующий президент Мальдив Мохамед Муиззу в своей предвыборной кампании обещал вывести индийских военных с территории островной республики.