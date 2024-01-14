Белый дом сообщил, что глава Пентагона активно участвует в командовании ВС США из больницы

По словам Джона Кирби, Ллойд Остин поддерживает контакт с Джо Байденом и вовлечен в процесс принятия решений

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся в больнице, активно участвует в выработке решений, касающихся вооруженных сил, и поддерживает контакт с Джо Байденом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

"Президент и министр обороны регулярно поддерживают контакт", - заверил он. "Он участвовал в обсуждении, находясь в больничной палате, когда мы нанесли удары по позициям хуситов пару дней назад", - добавил Кирби, настаивая, что Остин "активно участвует и вовлечен" в процесс принятия решений. "Думаю, людям важно понимать, что членам кабинета не обязательно каждый день встречаться и говорить, чтобы принимать все решения", - отметил он.

На вопрос о том, почему Остин остается в больнице, Кирби ответил: "Опять же, я не его врач. Так что я бы был осторожен [в высказываниях] относительно того, что, как я понимаю, он выполняет предписания врачей и учитывает их мнение о том, какое дополнительное лечение ему требуется. Увидим, когда его смогут выписать. Очевидно, они считают, что ему, возможно, требуется дополнительный уход. Как я понимаю, отчасти это просто физиотерапия".

Пентагон ранее на этой неделе заявил, что "Остин по-прежнему находится в Национальном медицинском центре Уолтера Рида, его состояние хорошее". В сообщении отмечалось, что руководитель военного ведомства поддерживает связь со своими подчиненными и следит за деятельностью ВС, пользуясь доступом к закрытым каналам коммуникаций.

Остин вечером 1 января был госпитализирован в центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января этого года его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщили, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.