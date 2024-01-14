Союзники ХАМАС в регионе планируют расширять операции в ближайшие дни

официальный представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайда также заявил, что в последние недели судьба некоторых израильских заложников стала неизвестна

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Союзники палестинского движения ХАМАС собираются расширить масштаб своих операций на Ближнем Востоке в ближайшие несколько дней. С таким утверждением выступил официальный представитель организации "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевого крыла ХАМАС) Абу Убайда.

"Мы получили информацию от разных фракций сопротивления (имеются в виду "Хезболлах" в Ливане, шиитские формирования в Ираке и сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" - прим. ТАСС), что они планируют расширить масштабы своих ударов по позициям противника в ближайшие дни, поскольку агрессия в Газе все еще продолжается", - заявил Абу Убайда в эфире телеканала Al Jazeera.

Он также выступил с утверждением, что "в последние недели судьба некоторых израильских заложников стала неизвестна" сторонникам ХАМАС. Представитель боевого крыла движения предположил, что "некоторые заложники были убиты, а остальным ежечасно угрожает серьезная опасность". Ответственность за возможную гибель удерживаемых в секторе Газа израильтян он возложил на правительство и армию еврейского государства. Ранее ХАМАС уже неоднократно объявляло о смерти некоторых удерживаемых им заложников, которые, по утверждению радикалов, погибли в результате бомбардировок Газы Израилем.

Абу Убайда также утверждает, что за 100 дней, прошедшие с начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, сторонники движения смогли вывести из строя 1 тыс. израильских военных машин.