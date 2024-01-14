ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе 9 тыс. боевиков за 100 дней

Также в пресс-службе израильской армии добавили, что за это время были атакованы 30 тыс. объектов радикалов

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Израильские военные убили в секторе Газа с 7 октября 2023 года более 9 тыс. боевиков радикальных группировок, включая 2 командующих бригадами и 19 командиров батальонов ХАМАС, а также атаковали около 30 тыс. объектов радикалов. Такие данные содержатся в опубликованной пресс-службой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сводке по итогам первых 100 дней войны.

С начала боевых действий из Газы по Израилю было выпущено около 9 тыс. ракет и снарядов, сообщила пресс-служба, указав, что с 7 октября ЦАХАЛ атаковал около 30 тыс. целей радикалов в секторе, в том числе 3,4 тыс. военных объектов ХАМАС, которые были обнаружены непосредственно во время боев. Военная разведка допросила около 2,3 тыс. подозреваемых в причастности к террористической деятельности палестинцев в секторе Газа, часть из которых была арестована и доставлена в Израиль для дальнейших допросов. Военные также сообщили, что 7 653 грузовика с гуманитарной помощью для сектора Газа прошли израильский контроль и доставили в палестинский анклав около 138 тыс. тонн грузов.

По данным ЦАХАЛ, в Ливане с начала противостояния было атаковано примерно 170 позиций шиитского движения "Хезболлах" и убито более 170 вооруженных радикалов. Из Ливана за это время по Израилю было запущено порядка 2 тыс. ракет, еще около 30 снарядов было выпущено с сирийской территории, продолжила пресс-служба.

Она отметила, что с 7 октября на Западном берегу реки Иордан было задержано более 2,6 тыс. разыскиваемых палестинцев, в том числе свыше 1,3 тыс. сторонников ХАМАС. В сводке указывается, что на Западном берегу за 100 дней было проведено не менее 40 масштабных рейдов, а ходе которых были, в частности, снесены дома 14 палестинцев, обвиненных в терроризме.

По данным пресс-службы, всего с начала войны в ЦАХАЛ было призвано 295 тыс. резервистов. С 7 октября в боевых действиях убиты 522 военнослужащих и 2 536 ранены, из них 188 погибли и 1 113 получили ранения с начала наземной операции в секторе Газа, указали в армии. 19 солдат были убиты в результате так называемого дружественного огня в Газе, еще 36 военнослужащих умерли в авариях и из-за несчастных случаев во время войны, отмечается в сводке.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.