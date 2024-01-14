СМИ: ВВС США нанесли удары по военному аэродрому в сирийском Дейр-эз-Зоре

Как сообщает портал Al Modon, информация о последствиях обстрела пока не поступала

БЕЙРУТ, 14 января. /ТАСС/. Базы проиранских шиитских формирований на востоке Сирии подверглись атакам авиации западной коалиции под эгидой США. Об этом сообщил новостной портал Al Modon.

По его информации, американские самолеты нанесли удары по позициям шиитских бойцов в районе военного аэродрома в провинциальном центре Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Подробности о последствиях авианалета не приводятся.

Воздушные рейды были проведены в ответ на ракетные обстрелы базы США возле газового месторождения Конико и военного аэродрома Харраб-эль-Джейр, которые расположены на территории, подконтрольной курдскому альянсу "Силы демократической Сирии". Ответственность за оба нападения взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", которое проводит операции против баз США в регионе в знак солидарности с палестинцами, противостоящими израильской агрессии в секторе Газа.

Последний раз США и их союзники по коалиции атаковали военные объекты проиранских сил в Сирии 30 декабря 2023 года. Тогда в Бу-Кемале на границе с Ираком погибли по меньшей мере 20 шиитских бойцов.