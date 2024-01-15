Инаугурация лидера Гватемалы задерживается из-за неявки конфликтующих с ним депутатов

На улицах собрались сторонники Бернардо Аревало, требующие начала церемонии

ГАВАНА, 15 января. /ТАСС/. Церемония вступления в должность избранного президента Гватемалы Бернардо Аревало откладывается на несколько часов из-за отсутствия кворума на посвященном инаугурации заседании Конгресса (однопалатного парламента) республики. Об этом в воскресенье сообщает местная газета Prensa Libre.

По ее данным, заседание должно было начаться утром. Аревало заявляет, что его противники намеренно задерживают церемонию. "Депутаты обязаны уважать волю народа, выраженную на выборах. Демократию пытаются нарушить беззакониями, мелочами и злоупотреблениями властью. Народ Гватемалы и международное сообщество наблюдают за этим", - написал он в X (ранее Twitter).

На улицах города Гватемала собрались сторонники Аревало, требующие начала церемонии, а также скандирующие заявления против Генпрокуратуры республики, руководство которой препятствовало утверждению результатов выборов.

На церемонию инаугурации Аревало приехали король Испании Филипп VI, главы нескольких латиноамериканских стран, а также официальные представители США и ЕС.

В декабре 2023 года генпрокуратура Гватемалы сообщила, что направит запрос о лишении неприкосновенности Аревало, который сейчас является депутатом, в связи с расследованием в отношении партии политика. Ведомство также назвало итоги выборов недействительными из-за якобы имевших место нарушений. Высший избирательный суд страны подтвердил, что считает итоги голосования законными и исключил проведение новых выборов без постановления Конституционного суда.

В начале сентября 2023 года Аревало сообщил, что его оппоненты готовятся дестабилизировать политическую ситуацию в республике с целью сорвать его инаугурацию. Политик также подал жалобу в Верховный суд Гватемалы с требованием отставки нескольких руководителей прокуратуры и призвал граждан выйти на улицы городов.