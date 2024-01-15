СМИ: парламент Гватемалы начал заседание, посвященное инаугурации президента

Бернардо Аревало обвинил оппозиционных парламентариев в том, что они намеренно задерживали церемонию

ГАВАНА, 15 января. /ТАСС/. Конгресс (однопалатный парламент) Гватемалы после нескольких часов задержки в воскресенье вечером начал заседание, посвященное вступлению Бернардо Аревало в должность президента. Об этом сообщила газета Prensa Libre.

Церемония инаугурации должна была начаться в 16:00 по местному времени (01:00 понедельника мск). Задержка произошла из-за отсутствия многих оппозиционных парламентариев в зале заседаний. Аревало заявил, что его противники намеренно задерживают церемонию вместо того, чтобы уважать выбор граждан.

На улицах столицы Гватемалы сторонники Аревало требуют начала церемонии и скандируют лозунги против генеральной прокуратуры, руководство которой препятствовало утверждению результатов голосования. На инаугурацию приехали король Испании Филипп VI, главы нескольких латиноамериканских стран и официальные представители США и ЕС.

В декабре прошлого года генпрокуратура пригрозила лишить неприкосновенности Аревало, который одержал победу на выборах в августе того же года и остается депутатом до вступления в должность президента, в связи с расследованием в отношении его партии "Семя". Прокуратура считает результаты выборов недействительными из-за якобы имевших место нарушений. Высший избирательный суд подтвердил законность итогов голосования и исключил возможность проведение новых выборов без постановления Конституционного суда Гватемалы.