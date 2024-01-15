В Японии заявили, что перехватить гиперзвуковое оружие КНДР будет трудно

Такое оружие летит по более низкой траектории, радары засекают его позднее, чем обычно, отметил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Министерство обороны Японии тщательно изучает информацию об испытании в КНДР гиперзвуковой управляемой боеголовки, перехватить которую силам ПРО будет достаточно сложно. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Гиперзвуковое оружие летит по более низкой траектории, радары засекают его позднее, чем обычно, - сказал он. - Поэтому сложнее определить траекторию его движения и точку попадания. Это делает еще более трудной задачей перехват таких систем". По словам генсека кабинета, Министерство обороны Японии "сейчас в деталях анализирует информацию о новом ракетном пуске в Северной Корее, включая утверждения о том, что это было испытание гиперзвукового оружия".

Хаяси также сообщил, что для фиксации сведений об испытании была задействована трехсторонняя система экстренного обмена данными между вооруженными силами США, Южной Кореи и Японии. Она была введена в строй в декабре 2023 года.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 14 января в КНДР была успешно испытана твердотопливная баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Испытания не оказали влияния на безопасность соседних стран и "не имели никакого отношения к ситуации в регионе", отметило ЦТАК.

Представители внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи обсудили по телефону ракетный пуск в КНДР и отношения между Москвой и Пхеньяном. Как сообщил японский МИД, дипломаты трех стран осудили испытания, назвав их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.