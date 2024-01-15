СМИ: армия Израиля намеренно преследует палестинских журналистов

По данным профсоюза, за 100 дней конфликта погибли 112 работников СМИ, пишет агентство WAFA

ДУБАЙ, 15 января. /ТАСС/. Профсоюз палестинских журналистов обвинил израильскую армию в преднамеренных убийствах работников СМИ сектора Газа с целью помешать распространению информации о происходящем в анклаве.

"Журналисты в секторе Газе находятся под угрозой смерти, живут в чрезвычайно сложных и тяжелых условиях. Их семьи также в опасности, поскольку сотни людей стали мишенью и погибли в результате авиаударов по сектору Газа", - цитирует его заявление палестинское информационное агентство WAFA.

В профсоюзе обвинили Израиль в убийствах журналистов, чтобы скрыть правду о геноциде палестинского народа в целом, особенно в секторе Газа, и попытках сфальсифицировать и сфабриковать ложные обвинения против работников прессы, чтобы оправдать убийства и оспорить любое будущее международное судебное преследование с целью привлечь его армию к ответственности за эти преступления.

По данным этого профессионального объединения, число работников СМИ, убитых израильскими военными за 100 дней конфликта, достигло 112, в том числе 14 женщин.

На прошлой неделе международная неправительственная организация "Репортеры без границ" сообщила, что силы безопасности Израиля арестовали в общей сложности 38 палестинских журналистов с момента начала войны с радикальным палестинским движением ХАМАС. Израиль продолжает удерживать под стражей 31 палестинского журналиста. Как считают в организации, "эта беспрецедентная волна арестов и задержаний, в то время как война в секторе Газа продолжается, явно была осуществлена с преднамеренной целью заставить палестинские СМИ замолчать".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.