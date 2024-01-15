Тайвань надеется на скорейшее урегулирование вопроса двойного налогообложения с США

Глава администрации острова Цай Инвэнь отметила, что это усилит устойчивость экономики Соединенных Штатов и поспособствует диверсификации структуры тайваньского бизнеса за рубежом

ГОНКОНГ, 15 января. /ТАСС/. Действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выразила надежду на скорейшее урегулирование проблемы двойного налогообложения с США.

"Мы ожидаем, что Тайвань и США смогут как можно скорее урегулировать проблему двойного налогообложения, что будет содействовать диверсификации структуры тайваньского бизнеса за рубежом, усилению устойчивости экономики США, а также создаст новые торгово-экономические ниши для тайваньского и американского народов", - приводит ее слова на встрече в Тайбэе с делегацией бывших высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов сайт офиса главы администрации Тайваня.

Ранее Цай Инвэнь выражала надежду на скорейшее заключение с США соглашения об избежании двойного налогообложения.

Делегация бывших высокопоставленных чиновников США прибыла на Тайвань 14 января. В ее составе бывший помощник президента США по национальной безопасности (в администрации Джорджа Буша - младшего, республиканец) Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря США (в администрации Барака Обамы, демократ) Джеймс Стайнберг, а также председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер. Визит делегации США продлится до 16 января.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.