Минобороны Южной Кореи пригрозило решительным ответом на прямые провокации КНДР

В Сеуле все еще анализируют данные о запущенной 14 января баллистической ракете средней дальности, отметили в ведомстве

СЕУЛ, 15 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея решительно ответят на прямые провокации со стороны КНДР. В Сеуле все еще анализируют данные о запущенной 14 января баллистической ракете средней дальности. Об этом заявили в Министерстве обороны Республики Корея.

"Делаем серьезное предупреждение в связи с провокационным поведением, нарушающим резолюции СБ ООН, которые запрещают использование технологий баллистических ракет, призываем прекратить эти действия", - говорится в заявлении ведомства.

"Наши вооруженные силы укрепляют практический потенциал американо-южнокорейского расширенного сдерживания для сдерживания и реагирования на ракетные угрозы со стороны Северной Кореи. ВС укрепляют самостоятельный потенциал, в том числе систему трех осей", - добавили в министерстве. "Наша армия на основе совместной обороноспособности с США внимательно следит за действиями Северной Кореи. Если Пхеньян пойдет на прямую провокацию против нас, мы дадим сокрушительный ответ на основе принципа "немедленно, решительно и до конца", - отметили в ведомстве.

"Нынешний ракетный пуск Северной Кореи представляет серьезную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове, решительно осуждаем его как явное провокационное поведение", - заявил официальный представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея Ли Сон Чжун.

На просьбу прокомментировать заявление КНДР о том, что 14 января была испытана твердотопливная баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой, он сказал, что военные Республики Корея проводят анализ данных в сотрудничестве с разведками США и Японии.

Как сообщало агентство ЦТАК, испытание 14 января твердотопливной баллистической ракеты КНДР было плановым и не имело никакого отношения к ситуации в регионе.