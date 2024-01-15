Лидер турецкой партии предложил создать военный союз с участием РФ для борьбы с РПК

Догу Перинчек призвал также наладить военное сотрудничество с Сирией, Ираком и Ираном

СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Лидер турецкой партии "Ватан" Догу Перинчек выступил с инициативой создания военного союза Турции с Ираком, Ираном, Россией и Сирией для ликвидации террористической угрозы, которой его страна подвергается из-за действий Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана Анкарой террористической).

"Необходимо немедленно наладить военное сотрудничество с Сирией, Ираком, Ираном и Россией для ликвидации на севере Сирии и Ирака сепаратистских и псевдоисламских террористических организаций", - приводит заявление политика газета Aydınlık.

Оно последовало в ответ на нападение в конце прошлой недели боевиков РПК на турецких военных в Северном Ираке, когда погибли девять военнослужащих. В ответ ВВС Турции провели несколько воздушных операций на севере Ирака и Сирии, были ликвидированы свыше 70 террористов, уничтожены их убежища, логистическая инфраструктура, нефтехранилища и другие объекты.

Перинчек также высказался за немедленное направление Турцией ноты протеста НАТО и администрации США, в которой должно быть заявлено, что именно союзники Анкары впредь будут нести ответственность за "первый же выстрел в турецкого солдата". Кроме того, он предложил немедленно взять под контроль турецкой армии расположенные на территории Турции базы США и НАТО, а парламенту Турции отклонить заявку Швеции на вступление в НАТО.

Партия "Ватан", или "Родина" по-турецки, не представлена в парламенте. Ранее она неоднократно выступала с призывом о выходе Турции из НАТО, а также за то, чтобы не ратифицировать протокол о вступлении в альянс Швеции и отозвать запрос на закупку у США истребителей F-16.