МИД КНР выразил готовность открыть "новую главу" в отношениях с Науру

В ведомстве отметили, что это возможно на основе принципа "одного Китая"

ПЕКИН, 15 января. /ТАСС/. Китайские власти готовы открыть "новую главу" в отношениях с Науру после объявленного разрыва дипломатических отношений между островным государством и Тайванем. Об этом сообщил МИД КНР.

"Мы высоко оцениваем и приветствуем решение правительства Науру как суверенной и независимой страны признать принцип "одного Китая" и разорвать так называемые дипломатические отношения с администрацией Тайваня, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - Китай готов открыть новую главу в отношениях с Науру на основе принципа "одного Китая".

МИД КНР уточнил, что решение властей Науру "соответствует воле народа и веянию времени". "Тайвань - неотъемлемая часть территории нашей страны, а правительство Китайской Народной Республики - единственное законное правительство, представляющее весь Китай", - подчеркивается в заявлении.

Как заявил ранее президент Науру Дэвид Адеанг, правительство республики более не признает Тайвань в качестве страны и считает его неотъемлемой частью Китая. Он объявил о разрыве дипломатических связей с островом и выразил готовность возобновить внешнеполитические отношения с КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.