Бернардо Аревало вступил в должность президента Гватемалы

На инаугурацию приехали король Испании Филипп VI, главы нескольких латиноамериканских стран и официальные представители США и ЕС

ГАВАНА, 15 января. /ТАСС/. Избранный президент Гватемалы Бернардо Аревало официально вступил в должность в ночь на понедельник. Трансляция церемонии велась на сайте местной газеты Prensa Libre.

Новый лидер страны принес присягу на заседании Конгресса (однопалатного парламента) республики. Новоизбранный председатель парламента Самуэль Перес надел на Аревало президентскую ленту. Несколько минут спустя к присяге была приведена вице-президент Карин Эррера. На инаугурацию приехали король Испании Филипп VI, главы нескольких латиноамериканских стран и официальные представители США и ЕС.

"Настало время идти по пути единства, диалога и мира. Нам выпала историческая возможность, и мы не можем упустить ее. Крайне важно работать вместе, чтобы улучшить качество жизни наших людей, - сказал лидер страны в инаугурационной речи. - Не может быть демократии без социальной справедливости, и она не может восторжествовать без демократии".

Церемония инаугурации, запланированная на 16:00 воскресенья (01:00 понедельника мск), началась спустя несколько часов из-за отсутствия многих оппозиционных парламентариев в зале заседаний. Аревало заявил, что его противники намеренно задерживают церемонию вместо того, чтобы уважать выбор граждан. На улицах столицы Гватемалы сторонники Аревало требовали начала церемонии и скандировали лозунги против генеральной прокуратуры, руководство которой препятствовало утверждению результатов голосования.

В декабре прошлого года генпрокуратура пригрозила лишить неприкосновенности Аревало, который одержал победу на выборах в августе того же года и остается депутатом до вступления в должность президента, в связи с расследованием в отношении его партии "Семя". Прокуратура считает результаты выборов недействительными из-за якобы имевших место нарушений. Высший избирательный суд подтвердил законность итогов голосования и исключил возможность проведение новых выборов без постановления Конституционного суда Гватемалы.

Победа на выборах

На президентских выборах 2023 года Бернардо Аревало баллотировался от движения "Семя". Он победил во втором туре, прошедшем 20 августа 2023 г., набрав 58% голосов. Его главный соперник Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" получила 37%.

На посту президента Бернардо Аревало обещает расширить социальную поддержку населения, развивать инфраструктуру, бороться с наркокартелями и увеличить штат полиции. Он намерен создать Национальную антикоррупционную систему и провести реформу уголовного кодекса, в частности, ввести в него статьи о лишении гражданских и политических прав за коррупцию, чтобы искоренить ее (по индексу восприятия коррупции Гватемала занимает 150 место из 180). Во внешней политике Аревало критикует правительства Никарагуа и Венесуэлы, осуждает Россию в конфликте на Украине и рассматривает возможные меры против РФ, не собирается отказываться от признания Тайваня.