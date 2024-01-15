Турецкая армия уничтожила свыше 100 объектов курдских боевиков в Ираке и Сирии

По данным газеты Milliyet, также ликвидировали убежища, склады оружия и боеприпасов, нефтехранилища

СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Турецкая армия с 12 января провела четыре воздушные операции на севере Ирака и Сирии против базирующихся там сил Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана Анкарой террористической). Об этом сообщает газета Milliyet.

По ее данным, уничтожено свыше 100 объектов боевиков: их убежища, склады оружия и боеприпасов, нефтехранилища и другие объекты инфраструктуры. Как отмечает издание, военные сообщают о ликвидации не менее чем 74 боевиков РПК, в том числе из руководящего состава группировки, однако их число может быть значительно больше.

Наряду с ВВС Турции операции на сопредельных территориях проводит национальная служба разведки. По ее данным, только в Сирии ударами с беспилотников ликвидированы 23 объекта РПК.

Операции в Ираке и Сирии начались после нападения 12 января боевиков РПК на турецкий военный пост на севере Ирака, тогда погибли девять военнослужащих.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.