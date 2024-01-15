МИД КНР высоко оценил заявление России о выборах на Тайване

Официальный представитель ведомства Мао Нин отметила, что с РФ проявили солидарность многие другие страны и международные организации

ПЕКИН, 15 января. /ТАСС/. Китайские власти дают высокую оценку позиции России в отношении выборов на Тайване, которую изложила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы высоко оцениваем заявление российской стороны", - подчеркнула она на брифинге, отвечая на вопрос китайского журналиста, который попросил прокомментировать заявление Захаровой по этому вопросу.

Как уточнила Мао Нин, с Россией проявили солидарность многие другие страны и международные организации. В частности, она упомянула Бангладеш, Белоруссию, Венгрию, Венесуэлу, Вьетнам, Египет, Зимбабве, Индонезию, Лаос, Казахстан, Камбоджу, Кубу, Непал, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку, Эфиопию, а также Шанхайскую организацию сотрудничества и Лигу арабских государств. "Они открыто заявили, что придерживаются принципа "одного Китая" и твердо поддерживают усилия КНР по защите суверенитета и территориальной целостности", - сказала она.

Как указала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, попытки некоторых стран использовать выборы на Тайване для давления на Пекин и "раскачки" ситуации в регионе контрпродуктивны и заслуживают осуждения. Она призвала все внешние силы воздерживаться от провокационных действий.

В субботу на Тайване прошли выборы главы местной администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ (набрал 40,05% голосов). Оппозиция признала поражение.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.