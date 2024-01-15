Нацполиция Украины изъяла более 5 тыс. единиц огнестрельного оружия за 2023 год

Среди изъятого оружия автоматы, пистолеты и револьверы, гранатометы, а также переделанное огнестрельное оружие

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Национальная полиция Украины изъяла из незаконного оборота более 5 тыс. единиц огнестрельного оружия за 2023 год, сообщило министерство внутренних дел страны.

"За 2023 год из незаконного обращения изъято 5 168 единиц оружия", - говорится в видео, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что среди изъятого оружия автоматы, пистолеты и револьверы, гранатометы, а также переделанное огнестрельное оружие.

Также полицейские изъяли более 1,8 млн боеприпасов и патронов, около 18 тыс. гранат и 17 тыс. мин, запалов и взрывных устройств, а также порядка 3 тонн взрывчатых веществ.

29 декабря 2023 года глава МВД Украины Игорь Клименко признал, что даже приблизительно не знает, сколько единиц неучтенного оружия находится на руках у жителей страны. По словам министра, после окончания действия военного положения на Украине "население должно будет сдать это оружие, а те, кто имеет право на его ношение, - легализовать его". Процесс регистрации может продолжаться несколько лет. Сейчас разрабатывается проект закона об оружии на руках у гражданского населения, сообщал Клименко. По его данным, такой законопроект может пройти первое чтение в парламенте в начале 2024 года.