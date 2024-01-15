Тайвань заявил, что Китай подкупил Науру, предоставив стране экономическую помощь

Заместитель главы внешнеполитического ведомства острова Тянь Чжунгуан сообщил, что на протяжении многих лет правительство Тайваня предлагало Науру планы сотрудничества, нацеленные на улучшение благосостояния народа этой страны

ГОНКОНГ, 15 января. /ТАСС/. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Тайваня Тянь Чжунгуан заявил на пресс-конференции, что Китай оказал влияние на решение Науру разорвать дипломатические отношения с островом, предоставив республике экономическую помощь.

Как указал Тянь Чжунгуан, в 2023 году внешнеполитическое ведомство Тайваня получило разведданные о том, что Китай активно контактировал с политическими деятелями Науру и использовал экономическую помощь, чтобы склонить эту страну к изменению курса дипломатии. Он отметил, что республика продолжала обращаться за экономической помощью к Тайваню, сравнивая предложенную островом программу помощи с тем, что предложил Науру Китай.

"Основываясь на традициях дружбы, Тайвань придерживается максимальной искренности и предлагает планы по оказанию помощи в пределах своих возможностей", - продолжил замглавы ведомства. По его словам, на протяжении многих лет правительство Тайваня предлагало Науру планы сотрудничества, нацеленные на улучшение благосостояния народа этой страны, а также национальное развитие в таких областях, как сельское хозяйство и рыболовство, медицина и здравоохранение, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, торговля и экономика, расширение прав и возможностей женщин.

"Однако Науру поддался на подкуп Китая и, не обращая внимание на долгосрочную дружбу и содействие Тайваня, ведет переговоры с КНР об установлении дипломатических отношений. Правительство [Тайваня] глубоко опечалено и сожалеет об этом", - продолжил Тянь Чжунгуан. В беседе с журналистами он отметил, что объем предложенной Китаем помощи намного превышает тот, который Тайвань может предоставить странам, с которыми остров поддерживает дипломатические отношения. Он также заявил, что Китай оказывает давление на Тайвань, используя "дипломатию денег".

"Мы призываем Пекин отказаться от конфронтации и вернуться в русло международного порядка, а также стремиться к взаимовыгодным и беспроигрышным совместным усилиям с Тайванем по всем аспектам в регионе", - резюмировал он.

Ранее президент Науру Дэвид Адеанг заявил, что правительство республики отказалось признавать Тайвань отдельной страной и будет считать остров неотъемлемой частью Китая. Он также указал, что Науру с 15 января разрывает дипломатические отношения с Тайванем и больше не будет иметь с ним никаких официальных отношений. Позже замглавы внешнеполитического ведомства Тайваня Тянь Чжунгуан заявил, что власти Тайваня разрывают отношения с Республикой Науру и отзывают свое представительство в этой стране.

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

В настоящее время Тайвань признают государством и поддерживают с ним дипломатические отношения 12 стран: Белиз, Ватикан, Гаити, Гватемала, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини.