СМИ: глава правительства Нигера намерен посетить Россию

По данным Mondafrique, Али Ламин Зейн также планирует посетить Иран, Сербию и Турцию

НАЙРОБИ, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн в сопровождении министров обороны, нефти, спорта, торговли и других в понедельник отправился в поездку, в ходе которой они намерены посетить Иран, Россию, Сербию и Турцию. Об этом сообщило издание Mondafrique со ссылкой на источник в правительстве.

Как отмечается, новые власти Нигера намерены диверсифицировать партнерства в области обороны, сельского хозяйства, энергетики, а также развивать отношения в сфере торговли нефтью и медицинским оборудованием.

В конце июля 2023 года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.