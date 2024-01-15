Президент Португалии распустил парламент

На 10 марта назначены выборы депутатов Собрания республики

МАДРИД, 15 января. /ТАСС/. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза официально издал указ о роспуске однопалатного парламента и назначении досрочных выборов на 10 марта. Об этом свидетельствует декрет, опубликованный в правительственном вестнике.

"Собрание республики распускается, - отмечается в указе. - На 10 марта 2024 года назначены выборы депутатов Собрания республики".

О своем решении президент объявил в ноябре 2023 года после того, как премьер-министр Португалии Антониу Кошта, занявший пост в 2015 году, сообщил, что подает в отставку на фоне коррупционного скандала. Полиция Португалии провела несколько десятков обысков, в том числе в официальной резиденции главы кабмина и в двух министерствах. Были произведены аресты. В рамках дела также был задержан глава администрации премьера Витор Эшкариа. Дело связано, среди прочего, с концессиями по добыче лития на севере Португалии, а также с проектом по производству водородной энергии.