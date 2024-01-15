На Украине глава антикоррупционного агентства обвинил Шмыгаля в игнорировании ведомства

Ведомство составило протокол о коррупции за разглашение информации об обличителе

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не явился в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) для предоставления пояснений, в связи с чем ведомство составило протокол о коррупции за разглашение информации об обличителе. Об этом заявил глава агентства Александр Новиков.

"Мы выяснили, что не просто блокируется выплата вознаграждения обличителям [коррупции], но и само правительство в отдельных случаях нарушает права разоблачителей. Премьер-министр <...> проигнорировал вызов в НАПК, не явился для предоставления объяснений. Закон в таком случае предусматривает, что мы вынуждены составить протокол на основании имеющихся материалов и направить его в суд", - приводит слова Новикова издание "Общественное".

11 января НАПК направило в суд протокол об административном нарушении, совершенном Шмыгалем. По данным агентства, премьер-министр незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей.

Ранее НАПК потребовало от Шмыгаля провести служебное расследование по факту принятия кабмином за прошлый год 131 постановления в обход антикоррупционной экспертизы и привлечь к дисциплинарной ответственности "должностных лиц кабинета министров".

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.