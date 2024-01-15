Минобороны ФРГ назвало проработку маловероятных сценариев частью военного дела

Bild ранее опубликовал статью, в которой утверждал будто "гибридное нападение России" на восточный фланг НАТО рассматривается в Министерстве обороны Германии в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. В Минобороны ФРГ назвали проработку различных, даже маловероятных, сценариев обычной частью военной деятельности. Так германское оборонное ведомство прокомментировало газете Bild якобы попавшие в ее распоряжение документы о потенциальном "гибридном нападении России" на восточный фланг НАТО, вариант которого, как утверждает издание, рассматривали в оборонном ведомстве республики.

"Могу вам сказать, что рассмотрение различных сценариев, даже крайне маловероятных, является частью повседневного военного дела, особенно в сфере подготовки", - сообщили газете представители Минобороны ФРГ.

Ранее таблоид Bild опубликовал статью, в которой утверждал будто "гибридное нападение России" на восточный фланг НАТО рассматривается в Министерстве обороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее. В статье не указывается, когда этот сценарий был описан и кем, не уточняется, сколько всего их было составлено, а также насколько вероятным его считают в Берлине.