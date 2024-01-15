Местные выборы в Польше пройдут 7 и 21 апреля

Премьер-министр страны Дональд Туск издал постановление, которое будет направлено в Государственную избирательную комиссию вместе с календарем выборов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что местные выборы в стране пройдут 7 и 21 апреля. Слова главы польского правительства приводит издание Rzeczpospolita.

"Решение принято, местные выборы пройдут 7 и 21 апреля", - сообщил Туск. Он добавил, что издал соответствующее постановление, которое будет направлено в Государственную избирательную комиссию вместе с календарем выборов.

"Это начало избирательного цикла. <…> Я надеюсь, что апрель станет хорошим месяцем для польского самоуправления", - резюмировал премьер.