В НАТО утверждают, что Bild описала "воображаемую ситуацию" в статье о планах войны с РФ

В публикации утверждается, будто "гибридное нападение России" на восточный фланг НАТО рассматривается в Минобороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее

ВИЛЬНЮС, 15 января. /ТАСС/. Сообщение газеты Bild о якобы разработке Германией плана возможной войны между НАТО и Россией к лету 2025 года содержит учебный сценарий с "воображаемой ситуацией" для проверки возможностей альянса. Об этом сообщил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom) Янис Сартс.

"В [материале] Bild содержится учебный сценарий, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей [альянса] в той или иной области", - написал Сартс на странице в X (ранее Twitter). "Ранее сценарии были полностью выдуманными, с несуществующими странами и географией. Теперь же применимы реальные страны и география", - добавил он.

Ранее в Bild вышла публикация, в которой утверждается, будто "гибридное нападение России" на восточный фланг НАТО рассматривается в Минобороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее. Издание ссылается при этом якобы на секретный документ с пометкой "только для служебного пользования".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию, назвала ее "прошлогодним гороскопом". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение Bild.