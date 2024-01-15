Президент Швейцарии сообщила, что Киев попросил организовать мирную конференцию

В Берне положительно отреагировали на эту просьбу

ЖЕНЕВА, 15 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд.

"Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию", - сказала Амхерд, выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой, посетившим Берн с визитом. Она отметила, что детали, касающиеся организации конференции, будут "глубоко изучены, чтобы мирный процесс был успешным".