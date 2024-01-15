Лейбористы заявили, что будут поддерживать Украину, если придут к власти в Британии

Глава парламентской оппозиции Кир Стармер отметил, что его партия поддерживает решение кабмина оказать Киеву военную помощь на $3,2 млрд в 2024 году

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Лейбористская партия Великобритании продолжит линию консервативного правительства по оказанию помощи Украине, если придет к власти на предстоящих в 2024 году парламентских выборах. Об этом заявил, выступая в Палате общин, глава парламентской оппозиции Кир Стармер.

Указав на "неизменное единство в деле оказания поддержки Украине", лидер лейбористов подчеркнул, что его партия поддерживает решение кабмина оказать Киеву военную помощь на £2,5 млрд ($3,2 млрд) в 2024 году, как она поддерживала и предыдущие аналогичные пакеты помощи.

"Мы решительно поддерживаем и заключенное соглашение об укреплении сотрудничества с Украиной в сфере безопасности. Это придаст Украине так необходимую ей уверенность в будущем, чтобы строить планы на предстоящий год. Надеюсь, это станет примером, которому последуют другие союзники, а Украина с течением времени станет полноправным членом НАТО, - сказал Стармер. - Я хочу четко донести до всех тех, кто слушает нас в Киеве, Москве или других городах мира, что кто бы ни находился у власти в Великобритании, королевство будет поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо".

Как ранее заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его правительство планирует назначить дату всеобщих выборов на вторую половину 2024 года. Согласно последним опросам общественного мнения, результаты которых свел воедино телеканал Sky News, за Лейбористскую партию сейчас готовы проголосовать от 40 до 47% британцев (усредненный показатель - 43,3%), тогда как консерваторы могут рассчитывать на голоса лишь 22-28% (25,5%) избирателей.