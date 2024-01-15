В Эссене и Лейпциге в демонстрациях против АдГ участвовали более 10 тыс. человек

По информации агентства DPA, многие держали в руках плакаты с лозунгами против партии "Альтернатива для Германии"

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек вышли в Эссене и Лейпциге на демонстрации, направленные против деятельности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

В Эссене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) собралось около 6,7 тыс. человек. Многие держали в руках плакаты с лозунгами против АдГ. К акции призвали несколько организаций, в том числе, левого толка.

Инициаторы напомнили о публикации портала Correctiv, который на прошлой неделе сообщил, что в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама состоялась тайная встреча представителей правых кругов с участием "двух десятков" человек. На ней якобы речь шла о депортации из Германии соискателей статуса беженца, а также "не ассимилировавшихся граждан", уже получивших германский паспорт.

В Лейпциге (федеральная земля Саксония) на демонстрацию против АдГ, проходившую под девизом "Хватит!", вышли около 5 тыс. человек. В минувшие выходные в нескольких других городах ФРГ состоялись акции против "Альтернативы для Германии". В Потсдаме 14 января на демонстрацию пришли 10 тыс. человек. В их числе были канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

Некоторые эксперты связывают усиление давления на АдГ с предстоящими осенью 2024 года выборами в ландтаги (земельные парламенты) в трех федеральных землях - Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Согласно последним опросам, правопопулистская партия возглавляет в этих регионах рейтинги популярности.