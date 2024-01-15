Нетаньяху обсудил с президентом Чехии войну в Газе и поблагодарил за поддержку

Лидеры стран также обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, энергетики и инноваций

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом Чехии Петром Павелом войну с ХАМАС в секторе Газа и поблагодарил за поддержку еврейского государства. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Нетаньяху сегодня в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме встретился с президентом Чехии и приветствовал его первый визит в Израиль в качестве президента Чешской Республики. Премьер-министр проинформировал президента Чехии о развитии событий в войне [в секторе Газа] и поблагодарил его за непоколебимую поддержку государства Израиль в его справедливой борьбе против террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

"Лидеры двух стран обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, энергетики, сельского хозяйства и инноваций", - добавили в канцелярии.