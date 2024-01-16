Новую версию законопроекта о мобилизации подадут в Раду через несколько недель

Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова отметила, что документ должен пройти определенные этапы согласования в правительстве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украинское правительство хотело бы передать в парламент новую редакцию резонансного законопроекта о правилах мобилизации в ближайшие дни, но на это потребуется несколько недель. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова.

"[Новая редакция законопроекта] должна пройти определенный путь согласования в правительстве, и я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно скорее. <...> Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Первая версия законопроекта о новых правилах мобилизации поступила в Верховную раду 25 декабря 2023 года и предлагала разрешить властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты. Однако законопроект вызвал разногласия среди парламентариев и 11 января был направлен на доработку.