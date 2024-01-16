Мадуро сообщил, что Венесуэла добьется отмены всех американских санкций

Президент Боливарианской Республики подчеркнул, что дипломатия страны "сделала первые шаги в правильном направлении"

КАРАКАС, 16 января. /ТАСС/. Венесуэла добьется отмены всех ограничительных мер, введенных США, которые нанесли ущерб экономике страны. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в ежегодном послании Национальной ассамблее (парламенту), которое транслировали все телеканалы южноамериканской страны.

"Мы добьемся полной отмены всех санкций, введенных против Боливарианской Республики Венесуэла", - указал президент и отметил, что венесуэльская дипломатия "сделала первые шаги в правильном направлении".

Президент назвал санкции США "экономическим геноцидом и массовым экономическом убийством", которые с 2015 года нанесли экономический ущерб стране более чем в $642 млрд. "Общий ущерб национальной экономике, государственному и частному секторам Венесуэлы с учетом падения валового внутреннего продукта в период с 2015 по 2022 год составил более $642 млрд. Это экономический геноцид и массовое экономическое убийство", - заявил глава государства.

Мадуро отметил, что наибольшему давлению подверглась нефтегазовая промышленность страны. "Венесуэла из-за санкций, преследований и блокады не смогла добыть 3 млрд 993 млн баррелей нефти, что привело к потере свыше $323 млрд", - сообщил президент.

Мадуро напомнил, что у Венесуэлы похищено "$22 млрд, находящихся в банках, включая 32 тонны венесуэльского золота в Великобритании". Он отметил, что венесуэльские "счета заморожены и заблокированы в мировой банковской системе". Санкции введены против 40 лайнеров государственной компании Conviasa, в Аргентине незаконно удерживается транспортный самолет, указал президент. США и их союзники приняли против Венесуэлы 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике республики наносят санкции, введенные в 2019 году против государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

По итогам переговоров правительства Венесуэлы в октябре минувшего года с радикальной оппозицией, объединенной в Унитарную платформу, о проведении в 2024 году "свободных и транспарентных" президентских выборов Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдали временные лицензии сроком на 6 месяцев, которые включают коммерческие транзакции нефтедобывающего и золотодобывающего секторов экономики, разрешающие инвестиции и импортные операции в нефтяной и газовой отрасли, а также с государственной добывающей компанией Minerven. Отменяется запрет на торговлю суверенными акциями и долговыми обязательствами государственной нефтегазовой компании PDVSA.