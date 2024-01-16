КСИР заявил, что атаковал объекты в Эрбиле в ответ на недавние теракты в Иране

Телеканал Al Jazeera больше не привел подробностей этого заявления

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что атаки по нескольким объектам в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака) - были проведены в ответ на недавние теракты, совершенные на иранской территории. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

"КСИР подверг бомбардировке несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты в Иране", - говорится в заявлении КСИР, которое привел телеканал.